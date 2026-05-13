ХРОНИКА:
ЗАВРШЕН САБОР СПЦ: ПОДРШКА МИТРОПОЛИТУ РАШКО-ПРИЗРЕНСКОМ ТЕОДОСИЈУ И СРПСКОМ НАРОДУ НА КИМ, РАЗРЕШЕН МИТРОПОЛИТ ЖИЧКИ ЈУСТИН
Н1: НОВИНАР ВОЈИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ СЕ ВРАЋА НА Н1, ПРЕУЗИМА МЕСТО ЗАМЕНИКА ЊУЗ ДИРЕКТОРА
ВЛАДИМИР ПУТИН СЛЕТЕО У ПЕКИНГ: ПОЧЕЛА ЗВАНИЧНА ПОСЕТА КИНИ, ОЧЕКУЈЕ СЕ ПОТПИСИВАЊЕ ОКО 40 ДОКУМЕНАТА
КИРИЛ ДМИТРИЈЕВ: САРАДЊА МОСКВЕ И ПЕКИНГА ПРЕДСТАВЉА СВЕОБУХВАТНО ИНВЕСТИЦИОНО ПАРТНЕРСТВО. КИНА ЈЕ НЕСУМЊИВО НАЈМОЋНИЈИ СТРАТЕШКИ ПАРТНЕР РУСИЈЕ
У ГРАЧАНИЦИ ПРИВЕДЕНО ПЕТОРО СРБА, ДИРЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНИХ И ПРОСВЕТНИХ ИНСТИТУЦИЈА СРБИЈЕ НА КИМ. СИМИЋ: У ТОМЕ НАЈДИРЕКТНИЈЕ УЧЕСТВОВАО НЕНАД РАШИЋ. ДАЧИЋ: СВИ КОЈИ СУ ДОПРИНЕЛИ ПРИВОЂЕЊУ БИЋЕ САНКЦИОНИСАНИ
СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЛОКАДИ ОДГОВОРИЛИ ВУЧИЋУ: НАЈВЕЋИ ИЗДАЈНИК У ИСТОРИЈИ СРБИЈЕ, НА ИСТИНУ ОДГОВАРА УВРЕДАМА
ПРЕДРАГ МАРСЕНИЋ (НДСС): ПОЛИЦИЈА У СРБИЈИ ЈЕ МИРИЛА ДВА КРИМИНАЛНА КЛАНА, А ЗАТИМ ПОКУШАВАЛА ДА ЗАТАШКА УБИСТВО
БЕОГРАД: СТУДЕНТИ И ПРИСТАЛИЦЕ СНС-А ЈЕДНИ ПОРЕД ДРУГИХ НА СЛАВИЈИ, НА ЛИЦУ МЕСТА И ИНТЕРВЕНТНА
ПЕТАР ПЕТКОВИЋ: КФОР ЈЕДИНА ЛЕГАЛНА И ЛЕГИТИМНА ОРУЖАНА СНАГА НА КИМ, НЕ ПОСТОЈИ ОСНОВ ДА ПРИШТИНА ФОРМИРА ПАРАВОЈНЕ И ПАРАПОЛИЦИЈСКЕ ОДРЕДЕ МИМО ПОСТОЈЕЋИХ СПОРАЗУМА И РАСПОРЕЂУЈЕ ИХ У СРПСКИМ СРЕДИНАМА НА СЕВЕРУ КИМ
СЕРГЕЈ БАБУРИН: БРИСЕЛ ТРАЖИ ОД СРБА ДА СЕ ОДРЕКНУ КИМ ЗАТО ШТО ЈЕ ТО СРЦЕ СРБИЈЕ, ОСОВИНА СРПСКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ. ОНИ ТИМЕ ХОЋЕ ОД СРБА ДА НАПРАВЕ ЕВРОПЕИДЕ, КОЈИ БИ СЕ УТОПИЛИ У ЕВРОПСКОМ ПРОСТОРУ
ЗАМЕНИК ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА НАТО КЕВИН ХАМИЛТОН: ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЖБА НАТО И СРБИЈЕ ПРЕДСТАВЉА НОВИ НИВО РАЗУМЕВАЊА И ДИЈАЛОГА, АЛИ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ ИЗМЕЂУ СНАГА НАТО-А И СРПСКЕ ВОЈСКЕ
СЕРГЕЈ РЈАБКОВ: РИЗИЦИ ДИРЕКТНОГ СУКОБА РУСИЈЕ И НАТО-А РАСТУ
уторак, 19. мај 2026.
Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Коментар дана > Вучићев „план у пет тачака" за четвртак преподне
Коментар дана

Вучићев „план у пет тачака“ за четвртак преподне

Иван Миленковић   
среда, 13. мај 2026.

Недавно представљени „план за Србију у пет тачака“ на први поглед делује као покушај да се после дугог периода власти понуди нова визија развоја државе. Мање администрације, више рада, реформа образовања, енергетика, роботика, вештачка интелигенција и суперкомпјутери, све што звучи као језик модерног доба.

Злобници би рекли да је у питању стилизовани одговор вештачке интелигенције на команду „дај ми пет предизборних обећања на тему шта треба мењати у Србији а да то није режим СНС-а и Александра Вучића“. Пажљиви читалац ће ипак препознати у овом тексту лични печат аутора и начин размишљања који је обележио јавну сцену у протеклих деценију и по. Главна њена особина, ако изузмемо константно спуштање границе пристојности у јавном обраћању, јесте фокусирање пажње јавности на оно што је видљиво и може се сликати а уклањање било какве дебате о суштинским системским проблемима који изједају друштво.

Тако се власт хвали изградњом националног стадиона уместо да одговори зашто је практично цела ватерполо репрезентација напустила државни тим. Набрајаће се окречене и реновиране болнице без помињања броја лекара који су емигрирали. Бројаће се километри аутопутева без помињања откупних цена пољопривредних производа које би требало тим путевима превозити.

Прва тачка плана, смањење администрације и рационализација државе, у потпуној је сагласности са овим начином размишљања. Но, Србија данас нема проблем само са бројем институција, већ са њиховим стварним капацитетом. Институције постоје формално, али су суштински испражњене од ауторитета, иницијативе и стручности. Одлуке се доносе мимо система, регулаторна тела делују немоћно, а универзитети и научне институције проглашавају се за државне непријатеље.

Пета тачка, посвећена роботици, вештачкој интелигенцији и дата центрима, најамбициознији је део читавог документа. Ипак, читава визија остаје заробљена у логици грађевинског пројекта са незаобилазном церемонијом отварања, по правилу у сред изборне кампање: изградити кампус, поставити сервере, довести струју, купити чипове.

Стварни технолошки развој није зграда него систем. Њега не чине само сервери него универзитети, научни институти, стартап компаније, слободна размена знања, поверење у институције и способност једног друштва да задржи најбоље људе.

И ту овај план престаје да буде само политички документ, а постаје огледало ширег друштвеног стања. Живимо у друштву које све више верује у брза, видљива и медијски упакована решења. Вреднује се оно што може да се отвори пред камерама, оно што лепо изгледа на друштвеним мрежама, док се дуготрајан и често невидљив рад на институцијама, образовању и култури потискује у страну.

Из таквог амбијента природно настаје конформизам, јер озбиљне структурне промене подразумевају сукоб са навикама, интересима и културом привида. Оне траже генерације људи спремних да раде нешто чије резултате можда никада неће лично политички или материјално наплатити.

Насупрот томе, друштво навикнуто на кратке циклусе одушевљења и стимулисано кратким исечцима са друштвених мрежа све чешће тражи магично решење: један аутопут који ће решити демографски проблем неке области, једну страну инвестицију која ће оживети замрли град или, ако хоћете, једну промену власти која ће решити све проблеме нашег друштва. Свака од наведених ствари је само алат који доноси резултате дуготрајном применом у оквиру шире стратегије и одрицањем очекивања да ће се ствари променити преко ноћи.

Стога је неопходно да се сви посветимо размишљању о питањима на које нам вештачка интелигенција по дефиницији не може дати одговор: које су то моралне вредности које ће сваком члану друштва омогућити осећај смисла и припадности у свакодневном животу.

Ниједна технологија не може заменити националну стратегију, институционалну културу и дуготрајан рад на друштву. И обрнуто, логички и вредносно утемељену стратегију ће језички модел, по могућности домаће производње, преточити у план од хиљаду и пет тачака за свега неколико минута.

Али пре израде било каквог плана морамо одбацити уверење да се историјски проблеми могу решити искључиво пречицама, куповином опреме и изградњом инфраструктуре. Озбиљне државе се не граде у току предизборне кампање, већ деценијама стрпљивог рада на институцијама, образовању, науци и култури одговорности.

Народ који се навикне на привид развоја временом почиње да меша кретање са напретком. А управо је то највећа опасност епохе у којој ће вештачка интелигенција моћи да симулира скоро све, осим стварно изграђеног друштва.

 

Председник стручног савета за информационе технологије Нове Демократске Странке Србије

 
 
Република Српска: Стање и перспективе

