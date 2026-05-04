Да ли, из ове перспективе, мислите да је Јосип Броз Тито био више позитивна или више негативна личност? (Извод из истраживања) Да ли, из ове перспективе, мислите да је Јосип Броз Тито био више позитивна или више негативна личност? са неизјашњенима

(вредности у процентима) без неизјашњених

(вредности у процентима) више позитивна 33.1 41.3 више негативна 47.0 58.7 не могу да се одлучим/ нема став / без одговора 19.9 / Укупно 100,0 100,0 Да ли, из ове перспективе, мислите да је Јосип Броз Тито био више позитивна или више негативна личност? Да се следеће недеље одржавају избори и да морате да се определите, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти? више позитивна више негативна не могу да се одлучим/ нема став / без одговора Укупно за садашњу власт 41.4% 43.2% 15.4% 100.0% против садашње власти 25.8% 55.7% 18.6% 100.0% нема став / без одговора 35.1% 34.0% 30.9% 100.0% (Србија - без КиМ. 20-28 април 2026. Истраживање телефонско. Репрезентативни узорак) Истраживачки тим НСПМ

