ХРОНИКА:
РТ: РУСИЈА ПРОГЛАСИЛА ПРИМИРЈЕ У ЧАСТ ДАНА ПОБЕДЕ, АКО ГА УКРАЈИНА ПРЕКРШИ НА МЕТИ ЋЕ БИТИ – КИЈЕВ
ДОНАЛД ТРАМП: СНАГЕ САД УНИШТИЛЕ СУ СЕДАМ МАЛИХ ИРАНСКИХ ЧАМАЦА У ОРМУСКОМ МОРЕУЗУ. ТО ЈЕ СВЕ ШТО ИМ ЈЕ ОСТАЛО
ВЕРИЦА МИЛАНОВИЋ (СРЦЕ): ПРЕДЛОЗИ ЧЕТИРИ „ПЕТРАШИНОВИЋЕВА ЗАКОНА“ УНАЗАДИЋЕ ИЗБОРНИ ПРОЦЕС И ОЗАКОНИТИ НЕПРАВИЛНОСТИ
СРЂАН МИЛИВОЈЕВИЋ (ДС): ОПОЗИЦИЈА ЈЕ ПОСЛЕ ТРАГЕДИЈА У РИБНИКАРУ, ДУБОНИ И МАЛОМ ОРАШЈУ НАПРАВИЛА ОЗБИЉНЕ ПОЛИТИЧКЕ ГРЕШКЕ И ПРОПУСТИЛА ПРИЛИКУ ДА ОГРОМНО ГРАЂАНСКО НЕЗАДОВОЉСТВО ПРЕТВОРИ У ДУБОКУ ПОЛИТИЧКУ ПРОМЕНУ
ДИЈАНА ХРКА: ПОЗИВАМ ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛИХ ДА ЗАЈЕДНО СПРЕЧИМО ИЗГРАДЊУ „СПОМЕНИКА ЖРТВАМА ПАДА НАДСТРЕШНИЦЕ“. НЕ ТРЕБА ДОЗВОЛИТИ ДА СПОМЕНИК ПОДИЖУ ОНИ КОЈИ СУ УБИЛИ НЕЧИЈЕ НАЈМИЛИЈЕ
ГРАД НОВИ САД ПРЕДСТАВИО ИЗАБРАНО ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА СПОМЕНИК ЖРТВАМА ПАДА НАДСТРЕШНИЦЕ - ЈЕДНА КАМЕНА ПЛОЧА, ДИМЕНЗИЈА 5X5М, ВИСИНЕ 135 ЦМ
НЕМАЧКА: ДВЕ ОСОБЕ СУ ПОГИНУЛЕ, А ТРИ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНЕ НАКОН ШТО СЕ АУТОМОБИЛ ЗАЛЕТЕО У ПЕШАЧКУ ЗОНУ У ЦЕНТРУ ЛАЈПЦИГА, ВОЗАЧ УХАПШЕН
НОВА.РС: ИСПОВЕСТ РАДОСЛАВА ДРАГИЈЕВИЋА, ОПТУЖЕНОГ У СЛУЧАЈУ УБИСТВА ДАНКЕ ИЛИЋ И ОЦА МУШКАРЦА КОЈЕГ ЈЕ ПОЛИЦИЈА УБИЛА У СТАНИЦИ У БОРУ - "ПОЛИЦАЈАЦ МИ ЈЕ У ПРОЛАЗУ РЕКАО - УБИЛИ СМО ТИ СИНА"
СРЂАН ВЕРБИЋ: ЕКОЛОШКА БОМБА - КОМЕ СТВАРНО ТРЕБА ДАТА ЦЕНТАР У КРАГУЈЕВЦУ?
ПОРТПАРОЛ ЕК МАРКУС ЛАМЕРТ: ЕВРОПСКА КОМИСИЈА НИЈЕ ДОНЕЛА ОДЛУКУ О ЗАМРЗАВАЊУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СРБИЈИ, НИТИ БИЛО ШТА СЛИЧНО. ПРОЦЕНЕ СУ У ТОКУ
МИЛОРАД ДОДИК: ИДЕМ НА ВОЈНУ ПАРАДУ У МОСКВУ, РАДУЈЕМ СЕ СУСРЕТУ СА ПУТИНОМ
ИРАН ТВРДИ ДА ЈЕ ПОГОДИО АМЕРИЧКИ РАТНИ БРОД КОЈИ ЈЕ ПОКУШАО ДА УЂЕ У ОРМУСКИ МОРЕУЗ. ЦЕНТРАЛНА КОМАНДА САД ДЕМАНТУЈЕ. УАЕ ОПТУЖУЈЕ ИРАН ЗА НАПАД НА ТАНКЕР ЗА НАФТУ
понедељак, 04. мај 2026.
Истраживања јавног мњења > Јосип Броз међу Србима – 46 година касније
Истраживања јавног мњења

Јосип Броз међу Србима – 46 година касније

НСПМ   
Да ли, из ове перспективе, мислите да је Јосип Броз Тито био више позитивна или више негативна личност? (Извод из истраживања)

Да ли, из ове перспективе, мислите да је Јосип Броз Тито био више позитивна или више негативна личност?

са неизјашњенима
(вредности у процентима)

без неизјашњених
(вредности у процентима)

више позитивна

33.1

41.3

више негативна

47.0

58.7

не могу да се одлучим/ нема став / без одговора

19.9

/

Укупно

100,0

100,0

 

Да ли, из ове перспективе, мислите да је Јосип Броз Тито био више позитивна или више негативна личност?

Да се следеће недеље одржавају избори и да морате да се определите, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти?

више позитивна

више негативна

не могу да се одлучим/ нема став / без одговора

Укупно

за садашњу власт

41.4%

43.2%

15.4%

100.0%

против садашње власти

25.8%

55.7%

18.6%

100.0%

нема став / без одговора

35.1%

34.0%

30.9%

100.0%

(Србија - без КиМ. 20-28 април 2026. Истраживање телефонско. Репрезентативни узорак) 

Истраживачки тим НСПМ
 
