ХРОНИКА:
БОРИС ТАДИЋ: ТОНИНО ПИЦУЛА ПОМАЖЕ ВУЧИЋУ
АНИТА ОРБАН: НОВА МАЂАРСКА ВЛАДА НЕЋЕ БЕЗУСЛОВНО ПОДРЖАТИ ПРИСТУПАЊЕ УКРАЈИНЕ ЕУ
НЕМАЊА СТАРОВИЋ НА САСТАНКУ САВЕТА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЕУ: СРБИЈА СЕ ЗАЛАЖЕ ЗА ФАЗНО ПРИСТУПАЊЕ ЕУ
ОДБОР СКУПШТИОНЕ СРБИЈЕ ЗА ПРАВОСУЂЕ, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ УСВОЈИО ПРЕДЛОГЕ ИЗМЕНА ИЗБОРНИХ ЗАКОНА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ПОСЛАНИК СНС МИРОСЛАВ ПЕТРАШИНОВИЋ
НЕМАЧКА: АФД У АНКЕТАМА ПРВИ ПУТ ВОДИ 5 ОДСТО ИСПРЕД ВЛАДАЈУЋЕ КОАЛИЦИЈЕ
БЕОГРАД: ОКРУГЛИ СТО - ШТА ЈЕ, ПОСЛЕ ИЗДАЈЕ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА, МОГУЋЕ ПРИМЕНИТИ ИЗ ЂИНЂИЋЕВЕ „СТРАТЕГИЈЕ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ”?
МАРТА КОС: ОД УСВАЈАЊА "МРДИЋЕВИХ ЗАКОНА" СРБИЈА НИЈЕ ДОБИЛА НИ ЕВРО ИЗ ФОНДОВА ЕУ. НАДАМ СЕ ДА ЋЕ ИСПУНИТИ КРИТЕРИЈУМЕ КАКО БИ ДОБИЛА НОВАЦ
КАЈА КАЛАС: УЧЕСТАЛИ ИЗБОРНИ ЦИКЛУСИ НА КОСОВУ ГЛАВНИ РАЗЛОГ ЗБОГ КОЈЕГ НИЈЕ БИЛО НОВЕ РУНДЕ ДИЈАЛОГА НА НИВОУ ЛИДЕРА СРБИЈЕ И КОСОВА
ДОЈЧЕ ВЕЛЕ: БЕРЛИНСКИ БЛОКОВИ СУ БАСТИОН НЕОНАЦИСТА
РЕКТОР ВЛАДАН ЂОКИЋ: НИСАМ ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНАТА, АЛИ ЧВРСТО СТОЈИМ УЗ ЊИХ И АКАДЕМСКУ ЗАЈЕДНИЦУ КОЈА ЗАХТЕВА ВЛАДАВИНУ ПРАВА
ТУРСКИ „АЈДИНЛИК”: УОЧИ ЈУЛСКОГ САМИТА У АНКАРИ, НАТО СЕ СУОЧАВА СА ЈЕДНОМ ОД НАЈДУБЉИХ КРИЗА ОД СВОГ ОСНИВАЊА
"СИ-ЕН-ЕН:": САД ЗНАЧАЈНО ПОВЕЋАЛЕ БРОЈ ИЗВИЂАЧКИХ ВОЈНИХ ЛЕТОВА У БЛИЗИНИ КУБЕ
понедељак, 11. мај 2026.
﻿ Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Истраживања јавног мњења > Да ли мислите да је Слободан Милошевић био више позитивна или више негативна личност?
Истраживања јавног мњења

Да ли мислите да је Слободан Милошевић био више позитивна или више негативна личност?

НСПМ   
уторак, 05. мај 2026.

Да ли, из ове перспективе, мислите да је Слободан Милошевић био више позитивна или више негативна личност? (Извод из истраживања) 

Да ли, из ове перспективе, мислите да је Слободан Милошевић био више позитивна или више негативна личност?

са неизјашњенима
(вредности у процентима)

без неизјашњених
(вредности у процентима)

више позитивна

35.9

47.5

више негативна

39.7

52.5

не могу да се одлучим/ нема став / без одговора

24.4

/

Укупно

100,0

100,0

На питање да ли Слободан  Милошевић представља више позитивну или више негативну личност, 35,9% грађана одговорило је „више позитивна“, 39,7% „више негативна“, док jе 24,4% рекло да „нема став“, односно не може да се одлучи.   

Да ли, из ове перспективе, мислите да је Слободан Милошевић био више позитивна или више негативна личност?

Да се следеће недеље одржавају избори и да морате да се определите, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти?

више позитивна

више негативна

не могу да се одлучим/ нема став / без одговора

Укупно

за садашњу власт

68.2%

10.8%

21.0%

100.0%

против садашње власти

13.3%

69.3%

17.3%

100.0%

нема став / без одговора

30.0%

24.0%

46.0%

100.0%

(Србија - без КиМ. 20-28 април 2026. Истраживање телефонско. Репрезентативни узорак) 

Истраживачки тим НСПМ

Видети још: НСПМ: Јосип Броз међу Србима – 46 година касније
 
Пристигли коментари (30)
Пошаљите коментар

Од истог аутора

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли мислите да ће зграда Генералштаба бити срушена и на њеном месту саграђен хотел?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер