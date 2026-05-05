Да ли, из ове перспективе, мислите да је Слободан Милошевић био више позитивна или више негативна личност? (Извод из истраживања) Да ли, из ове перспективе, мислите да је Слободан Милошевић био више позитивна или више негативна личност? са неизјашњенима

(вредности у процентима) без неизјашњених

(вредности у процентима) више позитивна 35.9 47.5 више негативна 39.7 52.5 не могу да се одлучим/ нема став / без одговора 24.4 / Укупно 100,0 100,0 На питање да ли Слободан Милошевић представља више позитивну или више негативну личност, 35,9% грађана одговорило је „више позитивна“, 39,7% „више негативна“, док jе 24,4% рекло да „нема став“, односно не може да се одлучи. Да ли, из ове перспективе, мислите да је Слободан Милошевић био више позитивна или више негативна личност? Да се следеће недеље одржавају избори и да морате да се определите, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти? више позитивна више негативна не могу да се одлучим/ нема став / без одговора Укупно за садашњу власт 68.2% 10.8% 21.0% 100.0% против садашње власти 13.3% 69.3% 17.3% 100.0% нема став / без одговора 30.0% 24.0% 46.0% 100.0% (Србија - без КиМ. 20-28 април 2026. Истраживање телефонско. Репрезентативни узорак) Истраживачки тим НСПМ Видети још: НСПМ: Јосип Броз међу Србима – 46 година касније